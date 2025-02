Jogador brasileiro de time da 6ª divisão inglesa morre aos 19 anos

O brasileiro fazia parte do time sub-21. Ele acumulou treinos e amistosos com o elenco profissional da equipe nos últimos meses.

O Warrington Town descreveu Vini Desouza como "autor de gols espetaculares". Ele havia marcado sete gols em 13 partidas pelo time sub-21.

O clube fez uma campanha para arrecadar mil libras (R$ 7.300) para ajudar a família com o funeral do atleta. A vaquinha já ultrapassou a meta: ao todo, 11 mil libras (R$ 80,4 mil) já foram doadas.

Veja nota do Warrington Town

"Warrington Town está triste em informar o falecimento do jogador da equipe juvenil Vini Desouza.

O jogador de 19 anos ingressou no clube em 2023 e causou um impacto imediato com sua fantástica habilidade técnica, e tem sido uma parte proeminente da formação juvenil do clube.