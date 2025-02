Jackson, ex-Palmeiras, Sport e seleção, sofre AVC enquanto via TV

O ex-jogador Jackson, de 51 anos, ex-jogador com passagens por Palmeiras, Sport e seleção, sofreu um AVC hemorrágico no último domingo (18) enquanto assistia televisão na casa da mãe, em Codó-MA. Ele foi socorrido rapidamente pela família e transferido para um hospital com UTI em Coroatá, onde segue internado.

O que aconteceu

De acordo com a irmã do ex-jogador, Aline Coelho, Jackson não apresentou qualquer sintoma antes do mal súbito.

"Foi muito de repente. Isso aconteceu por volta das 18h30. Ele estava sentado assistindo à TV e, de repente, não sentiu o lado esquerdo do corpo. Assim que ele falou isso, corremos e o levamos para uma unidade de pronto atendimento em Codó. Logo depois, ele foi transferido para Coroatá", relatou Aline.