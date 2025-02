Ídolo do Real Madrid admite que Messi é o 'melhor jogador da história'

Ex-jogador do histórico time galáctico do Real Madrid, David Beckham não hesitou em apontar Lionel Messi, ídolo do Barcelona, como o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

O que aconteceu

Beckham deu a declaração durante um evento em Londres nesta segunda-feira (24), ao ser questionado sobre quem era o melhor jogador do mundo.