Vasco x Flamengo será no Nilton Santos; veja datas e horários do Carioca

Até semana passada, o Coutinho, uma das estrelas do Vasco, participou da campanha contra a grama sintética e agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. Dekko Roisman, gerente de relações institucionais do Flamengo

A posição do Vasco

"O Vasco joga em qualquer estádio, não temos objeção. Se fosse pelo nosso desejo jogaríamos em São Januário. O Vasco gostaria de utilizar o Maracanã sempre que é do nosso desejo, não só quando é uma vontade coletiva, como seria agora. Nos últimos anos o Vasco tentou jogar no Maracanã, mas não teve sucesso mesmo que seja um estádio com tradição muito grande. O Vasco não pode ser mandante e não poder explorar camarotes, bares e estacionamento, que são receitas significativas. Entendemos que neste momento o Nilton Santos é mais adequado aos nossos interesses. No domingo à noite tentamos contato com o Flamengo sobre isso, mas não tivemos retorno. Na segunda nós conversamos com nossos jogadores, e quando vazou a escolha o Flamengo nos procurou para tentar um acordo", disse Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Vasco.

Fluminense x Volta Redonda

Na outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam domingo (2), no Maracanã, às 18h.

O local do jogo de volta ficou no Raulino de Oliveira. Mas o Fluminense acha que pode convencer o Volta Redonda a fazer as duas partidas no Maracanã.