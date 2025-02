Ferj e PM tentam mudar ideia do Vasco de usar Nilton Santos contra Flamengo

A Ferj e a Polícia Militar tentam mudar a posição do Vasco de querer mandar o jogo contra o Flamengo, pela semifinal do Carioca, no estádio Nilton Santos.

Esse é o desdobramento da reunião nesta terça-feira, na federação, entre os clubes envolvidos no mata-mata do estadual.

Durante o encontro, o Vasco trouxe a posição de querer exercer o mando do clássico do próximo sábado (1) no Nilton Santos.