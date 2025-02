Paraná, Bangu e mais: veja times tradicionais que caíram e quem corre risco

Bangu. O bicampeão do estado se despediu do Campeonato Carioca de 2025 sem vencer e marcando apenas quatro gols em 11 confrontos. O Bangu acabou a Taça Guanabara na última colocação e lutará pelo acesso no ano que vem.

Classificação e jogos Paulista

Quem pode cair?

Rio Branco. O maior campeão do Acre está na antepenúltima posição do estadual, com apenas três pontos conquistados de 15 disputados. Dono de 49 títulos, o Rio Branco, que está fora da zona de rebaixamento pelo número de gols marcados, tem apenas duas rodadas para se livrar de vez da degola.

Moto Club. O clube não começou bem o Campeonato Maranhense e está dentro do Z2, com apenas uma vitória em seis jogos. A "sorte" do Moto Club é o calendário mais folgado: cada time faz 14 jogos na fase inicial do torneio, tempo suficiente para a equipe sair do desespero.