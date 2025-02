Corinthians tem semana decisiva para prorrogar empréstimo de Talles Magno

Por outro lado, o NYC ainda tem a expectativa de vender o atleta no meio do ano, que é quando o empréstimo termina. Desde que chegou ao Brasil, Talles Magno ganhou vitrine pelo bom desempenho no Corinthians.

O Timão tem cláusula de opção de compra no contrato, mas o valor é considerado alto, cerca de 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 77,2 milhões na cotação atual).

Essa conversa com o pessoal do City está sendo toda a semana, temos avanços em pontos importantes no contrato do Talles e temos esperança de que logo isso possa ser resolvido. É o nosso desejo também, mas é claro que existe processo que a gente precisa avançar, e essa semana é uma semana importante para a extensão de contrato.

Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians

Artilheiro da temporada mesmo sendo reserva, com cinco gols, Talles demonstra o desejo de permanecer no Corinthians. Em diversas oportunidades, o jogador afirmou que não pensa em retornar à liga norte-americana.

Ele está entusiasmado, feliz da vida de estar no Corinthians, é algo fantástico, está vivendo um ano bacana também, fazendo gols, colaborando, temos a esperança de que tudo isso se resolva. Fabinho Soldado