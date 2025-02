Corinthians contratar Talles Magno é irresponsabilidade de Augusto, diz RMP

Na opinião do colunista, o Verdão ensaia gastar demais com a dupla Paulinho e Vitor Roque, cuja contratação o Palmeiras ainda tenta destravar para esta janela.

A gente não viu ainda o movimento do Palmeiras como ele está ensaiando, contratando o Mauricio, do Inter, por uma bala, agora contratando Paulinho por uma bala e fazendo essa proposta pelo Vitor Roque.

É uma coisa surreal para um clube brasileiro oferecer 25 milhões de euros para um jogador do Barcelona — é quase o inverso do que acontece normalmente.

A gente falou tanto do Botafogo do ano passado, aquela janela do Luiz Henrique e do Almada, mas a janela do Palmeiras com Paulinho e Vitor Roque é bem superior em termos de gasto à janela do Botafogo. O Palmeiras está gastando pra dedéu.

Arnaldo Ribeiro

O colunista defendeu que Vitor Roque deveria ser contratado nos moldes de Gabigol e Pedro quando voltaram de uma breve passagem na Europa — um empréstimo com opção de compra.

Mesmo que o atacante seja reemprestado pelo Betis (o que foi vetado pela La Liga porque a janela espanhola está fechada), o Palmeiras já acertou com o Barcelona a compra de Vitor Roque por R$ 152 milhões.