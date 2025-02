Como Vitor Roque poderia reforçar o Palmeiras no Mundial? PVC explica

Na fase ofensiva, o Piquerez se manda com ponta esquerda, e o Marcos Rocha fecha como terceiro zagueiro. Então, vai fazer um 3-2-5, com o Vitor Roque na mesma posição, mas se movimentando muito. O Veiga vem por dentro, e o Piquerez vai aparecer na ponta esquerda.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista também projetou a entrada de Paulinho, que pode desempenhar diversas funções na linha atacante do Palmeiras.

O Paulinho pode entrar no lugar do Estêvão, no lugar do Veiga, trazendo o Veiga para dentro, ou no lugar do Maurício, jogando encostado na posição do Vitor Roque, como ponta de lança.

Esse é um possível Palmeiras para o Mundial.

O São Paulo tenta nesta semana uma última cartada para a contratação de Thiago Mendes, desejo antigo do Tricolor no mercado da bola, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho.