Fla aguarda e não se preocupa com jogadores liberados que não têm propostas

Caio Garcia, Pablo e Zé Welinton estão treinando em horários alternativos. Como o Fla geralmente tem feito as atividades pela manhã com o elenco principal, eles vão ao CT à tarde. Thiaguinho rescindiu o contrato para jogar pelo CRB, enquanto Carlinhos, que tem contrato até 2026, foi emprestado ao Vitória.

Pablo é quem tem a situação mais complicada. O zagueiro tem um alto salário e não quer abaixar os valores em uma saída, mesmo aos 33 anos e com poucos minutos na última temporada. Uma saída seria benéfica ao clube para aliviar a folha salarial, mas não foi visto nenhum movimento neste sentido. O defensor foi comprado por 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões na cotação da época) do Lokomotiv. Caio Garcia e Zé Welinton são jovens e, portando, guardam mais otimismo de ter novidades nesta semana.

O Flamengo não está preocupado com a situação dos três. Com atletas importantes na mira de outras equipes e boas ofertas chegando, como aconteceu com Gerson, o rubro-negro está focado em resolver esses casos. O clube não projeta mais contratações nesta janela, mas quer blindar o elenco contra investidas. Apesar de saber que precisa vender atletas, não há desespero.

Se não resolverem as situações até sexta-feira, os três vão seguir treinando em horários alternativos até definirem as situações. Eles ainda podem buscar uma rescisão com o Fla. Pablo e Zé Welinton têm contrato até o fim deste ano. Caio Garcia até dezembro de 2026.

Lorran não entrou nesse grupo. O jovem também não está nos planos, mas tem idade para integrar a equipe sub-20, apesar de ter ficado fora da lista da Libertadores da categoria. O Fla ainda tenta negociar o atleta neste final de janela de transferências, especialmente por empréstimo. Com praticamente todas as janelas fechadas, o clube sabe que não conseguiria um valor satisfatório em caso de venda após o fim da novela com o CSKA. Equipes brasileiras estão interessadas nele.

Caso nenhum deles encontre um clube até sexta, o Flamengo ainda tem mais uma cartada. A CBF criou uma janela extra para que atletas que disputam campeonatos estaduais possam sair após o fim das competições. Como os quatro foram utilizados, eles poderiam deixar o Fla entre 10 de março a 11 de abril.