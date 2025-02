Como compra de SAF por um dos empresários de Vini Jr. virou briga judicial

Vinicius é empresário do ramo imobiliário e deixou o Athletic para ser o dono da SAF do Santa Cruz.

A Tiberis achou interessante entrar no negócio do Athletic porque ouviu de Vinicius a promessa de que participaria da gestão e do desenvolvimento. Não seria apenas aporte de capital.

O grupo italiano embarcou no negócio. Em abril de 2024, ela e outra investidora, a Testotrans Holding Ltda, ingressaram como acionistas da SAF, com participações minoritárias de 16,5% e 5% do capital social, respectivamente.

A Tiberis afirma ter aportado R$ 8,25 milhões no Athletic e por isso foi possível montar o time que conseguiu acesso à Série B 2025, além propiciar investimentos na base e o projeto de construção de um CT.

Em agosto do ano passado, Vinicius vendeu sua parte na Futbraz, que mudou de nome e virou F&P.

A Tiberis já tinha se insurgido contra a medida, em ação anterior na Justiça, pedindo uma liminar. Não conseguiu. Mas a briga esquentou de novo quando a ALL, de Thássilo, entrou na jogada.