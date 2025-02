Bragantino pistola e Palmeiras 'calado': o que rolou na reunião da FPF

Uma reunião entre o Conselho Técnico do Campeonato Paulista e representantes de clubes definiu na última segunda-feira (24) as datas, os horários e os locais das quartas de final do Paulistão 2025. No entanto, as definições não agradaram a todos os envolvidos.

O que aconteceu

O RB Bragantino ficou bastante incomodado com horário e dia de seu jogo. A equipe de Bragança Paulista pega o Santos na Vila Belmiro no domingo (2), às 20h45, e está preocupada com a logística da viagem para o litoral durante o feriado de Carnaval.

Diego Cerri, diretor executivo que representou o clube na reunião, se mostrou incomodado e chegou a dizer que a viagem pode durar até cinco horas por causa do alto volume de carros que descem a serra.