Botafogo cobra justiça após torcedor ser baleado por PM aposentado no Rio

Ele trabalha durante a semana na própria faculdade. Para complementar a renda, é garçom em uma casa de samba na Penha, mesma região, aos finais de semana.

O mototaxista não foi baleado, mas se feriu com a queda e foi levado para o mesmo hospital. O caso é investigado na 22ª DP (Delegacia de Polícia), na Penha.

Igor usava uniforme do trabalho. As imagens de câmeras de segurança do circuito interno da casa de samba mostram o rapaz esperando o mototáxi na saída do estabelecimento à 1h06. Ele usava a roupa de garçom do local quando foi baleado nas costas.

Vamos juntos ajudar nosso irmão de

camisa Igor Melo?



chave pix CPF 102.888.194-03

(Marina de Moraes Moura)



Veja nota do Botafogo

"O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos!