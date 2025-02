Passaram no teste? Veja impacto dos 'miúdos' do Palmeiras em classificação

O técnico Abel Ferreira promoveu cinco jogadores da base do Palmeiras para o elenco principal nesta temporada, e eles foram fundamentais para a equipe buscar a classificação para a próxima fase do Paulistão de forma dramática.

O que aconteceu

Allan, Figueiredo, Thalys, Benedetti e Luighi foram integrados no elenco principal em janeiro deste ano e foram retirados da Copinha com a competição em andamento — reforçando a importância dos atletas no elenco neste início de temporada.

Thalys, atacante de 20 anos, é a cria com mais impacto na pontuação do Palmeiras no Paulistão. O jovem marcou o gol que deu o empate ao Palmeiras contra o Noroeste (1 ponto) e marcou um gol no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, quando o Alviverde venceu a partida por 2 a 1 (3 pontos).