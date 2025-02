Bahia sufoca, bate The Strongest em casa e vai à 3ª fase da Libertadores

Como foi o jogo

O Bahia começou o duelo com dificuldades para martelar os bolivianos, que se fecharam e não tiveram vergonha de bloquear as investidas adversárias com faltas. A primeira chance perigosa, de fato, saiu aos 15 minutos, quando Lucho Rodríguez recebeu na entrada da área, girou e bateu no cantinho de Banegas, que desviou para escanteio.

Classificação e jogos Libertadores

Ademir perdeu um gol inacreditável em meio à cera do The Strongest. O camisa 7 recebeu toque de Jean Lucas após rebatida errada da defesa e, sozinho com o goleiro, mandou a bola para longe em chute já na região da pequena área. A bola saiu em novo tiro de meta para a alegria dos pouco apressados visitantes.

Lucho Rodríguez desafogou o Bahia e abriu o placar em "lance de três minutos". O gol foi gerado a partir de um pênalti sofrido por Jean Lucas, e a arbitragem teve trabalho para conseguir afastar os irritados jogadores da equipe de Antônio Carlos Zago. Somente depois de três minutos, o atacante deslocou o goleiro e cravou o 1 a 0.

Lucho Rodríguez (centro) comemora gol do Bahia sobre o The Strongest em jogo da Libertadores Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Os minutos finais do 1° tempo ainda tiveram expulsão do zagueiro Jusino, que acertou o autor do gol com um carrinho violento ainda no campo de defesa dos donos da casa. A decisão do árbitro, que expulsou o jogador do The Strongest sem aplicar amarelo, foi corroborada pelo VAR.