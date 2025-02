Champions, Espanhol e mais: Atlético de Madrid terá 5 clássicos em 8 jogos

Comandado por Diego Simeone, o Atlético de Madrid terá cinco clássicos em oito confrontos a serem disputados nas próximas datas, entre Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei.

O que aconteceu

O Atlético de Madrid terá cinco clássicos em oito jogos. A equipe está na disputa por três competições diferentes, considerando os torneios nacionais espanhóis, Copa do Rei e La Liga, além da continental Champions League.

Dos cinco clássicos, três serão contra o Barcelona, e nos outros dois restantes enfrenta o Real Madrid. O Atleti vai ao Santiago Bernabéu e recebe o rival de cidade no Metropolitano pelos duelos de ida e volta da Champions League, enquanto enfrentará o Barça em dois jogos da Copa do Rei e um do Espanhol.