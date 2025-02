Alvo do Real se torna jogador mais driblado da história da Premier League

Alexander-Arnold superou as marcas de Lewis Cook (Bournemouth) e Leon Britton (Swansea), que lideravam a estatística com dez dribles tomados em uma partida. Vale ressaltar que a Premier League coleta esse tipo de estatística desde a temporada 2015/16.

Classificação e jogos Inglês

O lateral inglês quebrou o recorde que ele mesmo detinha na atual temporada. No jogo do primeiro turno contra o Manchester City, ele foi driblado em seis oportunidades.

Alexander-Arnold vive temporada abaixo do esperado com a camisa dos Reds. Ele tem sido alvo de críticas por parte da torcida e da imprensa. Um exemplo foi o comentário feito por Steve Nicol, lateral do Liverpol entre 1981 e 1994.

Não creio que seja falta de esforço, ele é apenas um peixe fora d'água, não sabe o que fazer. Ele teve Konaté, Matip, Van Dijk para cobri-lo, mas, quando ele está isolado, meu Deus, você precisa fechar os olhos e rezar Steve Nicol, à ESPN

Alexander-Arnold é prioridade do Real Madrid para a próxima janela de transferências, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências. O clube procura um substituto para Carvajal, que sofreu lesão no joelho direito em outubro e só deve voltar aos gramados no segundo semestre.

O clube espanhol tem a oportunidade de adquirir o lateral do Liverpool sem custos, uma vez que ele tem contrato com os Reds só até a metade deste ano e ficará livre no mercado.