Acompanhe as quartas de final do Paulistão no UOL

As quartas de final do Campeonato Paulista prometem grandes emoções, e os torcedores de Corinthians, Palmeiras e Santos já podem se preparar para acompanhar tudo pelo UOL Play (streaming) ou pela web-rádio do UOL.

Após o apito final, ainda teremos o tradicional Fim de Papo, comandado por Domitila Becker, com as repercussões, comentários afiados e participação de convidados especiais para analisar os lances decisivos e discutir as perspectivas para semifinais. Confira:

Sábado (1)