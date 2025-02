777 quer adiamento da recuperação judicial do Vasco e cita 'perplexidade'

Os advogados da empresa não foram consultados sobre o assunto. O documento diz que a liminar afastou "de forma precária e provisória" os direitos societários da 777 e que nenhuma decisão desse tipo pode "ser utilizada para legitimar a prática de atos irreversíveis".

Por essa razão é que a decisão liminar proferida em maio de 2024 não pode ser utilizada como se fosse um "cheque em branco" para o CRVG fazer o que bem entender em relação à gestão e destino da SAF, tampouco para formular pedido de recuperação judicial, que, como todos sabem, é uma medida extremamente grave e com efeitos irreversíveis, sendo certo que eventual revisão futura do pedido liminar (pelo E. Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Arbitral) não permitirá o efetivo retorno ao estado anterior ao do ajuizamento de um processo de recuperação judicial, cujo deferimento de seu processamento produz efeitos drásticos e imediatos para a Companhia. E pior. Uma vez deferido o processamento do pedido de recuperação judicial em relação à SAF, a Companhia estará sujeita à observância de um regramento legal específico, o qual contém regras - extremamente gravosas - estabelecendo que o descumprimento de determinadas obrigações no curso do procedimento recuperacional poderá ensejar a decretação de falência da Companhia (da qual a 777 CARIOCA é acionista). Ação da 777