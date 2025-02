Zubeldía surpreende para recuperar parte do prestígio perdido no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía segue ameaçado no comando do São Paulo, mas surpreendeu na partida contra o São Bernardo e conseguiu recuperar parte do prestígio perdido.

O que aconteceu

A variação tática do Tricolor foi uma surpresa para a partida. Não foi a primeira vez que Zubeldía escalou três zagueiros, mas talvez tenha sido o melhor desempenho da equipe com o sistema tático.

O time misto, com seis titulares poupados, também foi surpresa diante do cenário. O São Paulo poderia perder a vantagem de decidir o mata-mata no Morumbis em um jogo que pode definir o futuro de Zubeldía, mas mesmo assim o argentino foi cauteloso diante de um dos melhores times do campeonato.