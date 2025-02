Vice-prefeito de ato racista contra segurança do Palmeiras deixa secretaria

O vice-prefeito de São José do Rio Preto Fábio Marcondes (PL) se manifestou nesta segunda-feira (24) após ser acusado de racismo contra um segurança do Palmeiras. O político informou que pediu exoneração do posto na Secretaria de Obras e, por prescrição médica, também uma licença temporária do cargo de vice-prefeito.

Ciente da responsabilidade inerente à função que exerço e com o compromisso irrestrito com a transparência e a ética, esclareço que os eventos ocorreram em âmbito estritamente pessoal, sem qualquer relação com minhas atribuições na Secretaria de Obras ou com o cargo de Vice-Prefeito. Em respeito à dignidade da função pública e à confiança que a população deposita em mim, apresento, nesta manhã, meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Obras e, por prescrição médica, a licença temporária do cargo de Vice-Prefeito. Fábio Marcondes (PL), em postagem no Instagram

O que aconteceu

O político informou que a confusão começou "a partir de ofensas dirigidas ao meu filho". Fábio Marcondes foi ao Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, casa do Mirassol, para assistir ao jogo contra o Palmeiras, no último domingo (23), pelo Paulistão.