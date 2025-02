Responsável por cabeça de porco não poderá ir a jogos e terá conta excluída

Duas pessoas foram identificadas pela polícia ainda no estádio e conduzidas ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio. Ambos negaram envolvimento no caso. Um boletim de ocorrência foi lavrado pela Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), segundo apuração do UOL.

Os dois suspeitos de atirar o item no gramado foram liberados, após não aceitarem pagar um acordo de transação penal com o MP. Os autores do fato se recusaram a pagar R$ 4.000 cada um pelo acordo. A transação penal é um acordo entre o autor de um delito e o Ministério Público para evitar a instauração de um inquérito.

Osni foi flagrado jogando sacola com a cabeça por cima das grades do setor sul do estádio antes do clássico. As informações foram passadas por pessoas que trabalhavam na montagem da festa para recepção da equipe alvinegra, segundo Saad.