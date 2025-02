SPFC: Rafael minimiza pressão externa e vê trabalho com Zubeldía no início

Embora classificado para o mata-mata do Paulistão, o São Paulo vive um momento de turbulência com sua torcida. Após um forte começo no estadual, com quatro vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas, o Tricolor amarga uma sequência de cinco partidas sem triunfar. No domingo (23), O São Paulo venceu o São Bernardo por 3 a 1, no estádio 1º de Maio.

A falta de resultados e o desempenho abaixo do esperado fizeram com que uma parte da torcida questionasse o trabalho do técnico Luis Zubeldía. Contudo, a diretoria são-paulina não cogita uma troca no comando, enquanto a pressão externa não atinge o elenco e o técnico argentino, como contou o goleiro Rafael ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.