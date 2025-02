Palmeiras: Vitor Roque pode deixar Espanha com mais cartões que gols

Na mira do Palmeiras, o atacante Vitor Roque atuou dez minutos na vitória do Bétis sobre o Getafe naquela que pode ter sido sua despedida do futebol espanhol, onde teve mais cartões que gols.

Vitor Roque soma 49 jogos em sua passagem pela Espanha, sendo 16 pelo Barcelona e 33 pelo Bétis. Foram dois gols pela equipe da Catalunha e sete pelo Bétis.

O centroavante, porém, mais foi advertido com cartões do que balançou as redes no país europeu. Foram 12 cartões no total: quatro amarelos e um vermelho pelo Barcelona, e cinco amarelos e dois vermelhos pelo Bétis.