Palmeiras ou Corinthians? Comentaristas fazem o 'favoritômetro' do Paulista

A única questão que talvez penda mais para o Palmeiras em relação ao Corinthians no favoritômetro é que uma coisa vai começar a acontecer com o Corinthians que não aconteceu até agora. Presumo que o Corinthians vá passar pelo time venezuelano e aí o Corinthians terá uma pré-Libertadores real intercalada com as finais do Paulista.

O Corinthians vai jogar com o Mirassol e provavelmente com o Barcelona em Guayaquil três dias depois. Barcelona em Guayaquil não é qualquer coisa. É um time tradicional. Já eliminou brasileiros. É um jogo pesado, não é esse jogo-treino na Venezuela. E aí passando do Mirassol, o Corinthians tem Barcelona, semifinal, e Barcelona de novo. O Corinthians passa a ter complicado, enquanto o Palmeiras tem só o Paulista para jogar nesse período.

Trajano: Santos ganhou as últimas três partidas...

Ninguém tá desprezando o Santos aqui. Acabamos de falar. Calma, calma. Deixa eu falar. O Santos, nas últimas três rodadas, foi o único time que ganhou as três. Então tá se recuperando bem. E ontem teve gol olímpico do Neymar. O Bragantino, nas últimas cinco, ganhou quatro. É um time em ascensão. O Bragantino também ganhou na ladeira.

