Em 1 mês no Santos, Neymar supera números de 1 ano e meio no Al-Hilal

Neymar vem sendo protagonista em sua volta ao Santos. Recuperando a forma física após as lesões, ele está ganhando cada vez mais minutagem.

O que aconteceu

Mesmo com o tempo controlado, Neymar vem ganhando cada vez mais minutos em campo, partida após partida. O craque segue recuperando a forma física e fica mais próximo do ritmo ideal após a grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Em 18 dias de volta ao Brasil, Neymar já atuou mais do que em um ano e cinco meses na Arábia Saudita. Pelo Santos, o camisa 10 já soma dois gols e três assistências, em seis partidas. Desde que reestreou, em 5 de fevereiro, o craque já jogou 432 minutos pelo Santos. Até aqui, foram seis partidas: Botafogo-SP (45 minutos), Novorizontino (75 minutos), Corinthians (68 minutos), Água Santa (85 minutos), Noroeste (69 minutos) e Inter de Limeira (90 minutos).