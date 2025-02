Neymar vive noite de dirigente com Memphis convidado e provoca MC Hariel

Neymar levou um convidado ilustre ao evento: Memphis Depay. Amigo do atacante do Corinthians, ele convidou o holandês, que aceitou e foi filmado se divertindo durante o evento.

Eu que trouxe. É um irmão que eu tenho, é um prazer a gente ter esse tipo de jogador no Brasil. Só temos de desfrutar da experiência europeia que ele tem, do grande jogador que é, o maior artilheiro da seleção da Holanda. Desfrutem porque passa rápido. É meu rival dentro de campo, mas é meu irmão fora. Neymar

No palco, o astro do Santos provocou MC Hariel. Ao falar sobre as rivalidades que tem com as outras estrelas da Kings League, Neymar citou o funkeiro, que é corintiano. Segundo ele, o MC o provocou na vitória do Corinthians sobre o Santos neste mês.

Tenho [rivalidade] com o Hariel agora. Depois do último jogo com o Corinthians, ele mostrou o dedo do meio para mim quando eu estava saindo. Já coloquei aqui no bolso, falei: 'calma, garoto, que a sua hora vai chegar'. Desde já, Hariel, torce para não ter Corinthians x Santos no Paulista. Neymar

Neymar, no entanto, não conseguiu "ajudar" o Santos. O astro convidou Kelvin Oliveira, o melhor jogador do mundo de futebol de 7 em 2021, para ser jogador do Peixe. O atleta, no entanto, anunciou que vai seguir no futebol de 7 como presidente da G3X, equipe que também tem Gaules como mandatário.

Sem pênalti para bater

A Kings League tem regras diferentes de outros campeonatos de futebol de 7. Uma delas é uma carta "trunfo" que permite o presidente do time a bater um pênalti a qualquer momento. Apesar de ser o presidente da Furia, Neymar afirmou que não cobrará a penalidade nos jogos do time.