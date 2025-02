Mercado: impasse Vitor Roque, reforço no Corinthians e Evangelista na mira

Fabrizio Angileri está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Corinthians Imagem: Denis Doyle/Getty Images

Reforço alvinegro. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, acertado com o Corinthians por empréstimo junto ao Getafe, da Espanha, já está no Brasil para fazer exames médicos antes de assinar com o alvinegro. O contrato entre jogador e clube terá validade de um ano e há opção de compra. Ele estava encostado no elenco do Getafe e, depois de um período de nove meses sem entrar em campo, será cedido por empréstimo por não fazer parte dos planos do técnico José Bordalás.

Por enquanto, nada feito. O volante Charles não deixará o Corinthians — pelo menos não nesta janela de transferências. O jogador foi procurado pelo Ceará, mas a saída está descartada neste momento. Ele entende que pode recuperar espaço com o técnico Ramón Díaz e quer continuar no Timão, que por sua vez também conta com o atleta de 28 anos para a sequência da temporada. O clube paulista não chegou a receber uma oferta do Vozão.

Lucas Evangelista pode ser envolvido em troca com Fabinho, do Palmeiras Imagem: Diogo Reis/AGIF

Evangelista por Fabinho? Palmeiras e RB Bragantino estudam uma troca envolvendo os meias Fabinho e Lucas Evangelista. As partes iniciaram conversas nos últimos dias e buscam um acordo. A ideia discutida trata da ida de Fabinho para o Massa Bruta por empréstimo, enquanto Evangelista acertaria com o Verdão em definitivo, por 4 milhões de euros (R$ 27 milhões, na cotação atual). No valor, o Palmeiras abateria 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) das metas previstas no contrato de Jhon Jhon com o Bragantino. O Palmeiras, assim, pagaria 1,5 milhão pelo atleta.

De Goiânia para Salvador. A pedido de Rogério Ceni, o Bahia encaminhou a contratação do goleiro Ronaldo, que pertence ao Atlético-GO. O arqueiro de 28 anos será cedido até o final da temporada ao Tricolor de Aço. Ronaldo tinha contrato com o Dragão até o final de 2025, mas prorrogará o vínculo com o time goiano antes de sair. O contrato prevê opção de compra, e ele deve viajar nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar com o Bahia. Existe a possibilidade do tricolor baiano envolver algum atleta na negociação por empréstimo.