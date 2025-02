Messi se irrita após jogo e aperta pescoço de auxiliar técnico adversário

Lionel Messi saiu frustrado do empate por 2 a 2 entre Inter Miami e New York City FC, pela MLS, que aconteceu no último sábado (22). O argentino apertou o pescoço de um dos assistentes do clube adversário ao fim do duelo.

O que aconteceu

Após o fim do jogo, Messi discutiu com o árbitro Alexis da Silva, colocou o dedo no rosto do juiz e recebeu cartão amarelo. O Inter Miami abriu 1 a 0 com Avilés logo aos 5 minutos, mas o autor do gol foi expulso direto com 23, desfalcando a equipe ainda no início do embate.