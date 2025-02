Jogos das quartas de final do Paulistão 2025: veja tabela completa

Os jogos das quartas de final do Paulistão 2025 estão definidos, com a presença dos quatro grandes clubes do estado, algo que não acontecia desde 2020.

O que aconteceu

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estão classificados para a próxima fase. Além dos grandes clubes, estão no mata-mata: Mirassol, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Bernardo.

Mando de campo no mata-mata. Corinthians, São Paulo, Santos e São Bernardo vão decidir em casa, enquanto o Palmeiras será um dos visitantes nas quartas.