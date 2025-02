Hernan: negociação por Vitor Roque é suspensa; Palmeiras vai esperar janela

A contratação de Vitor Roque, que estava prestes a ser concretizada pelo Palmeiras numa operação conjunta com Barcelona e Betis, está suspensa por uma questão burocrática, informa o colunista André Hernan no De Primeira.

De acordo com o colunista, o Palmeiras vai precisar esperar a janela de transferências do meio do ano para contratar Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis.