Jogador faz gol olímpico no Pará horas antes de golaço de Neymar; assista

Neymar marcou um gol olímpico durante a vitória do Santos sobre a Inter de Limeira no último domingo (23), mas ele não foi o único. Horas antes, Ronald, do Castanhal, anotou um golaço da mesma maneira contra o Cametá, no Campeonato Paraense.

O que aconteceu

O gol de Ronald saiu na manhã do último domingo, horas antes de Santos x Inter de Limeira. O atacante do Castanhal surpreendeu o goleiro adversário em cobrança de escanteio e empatou o jogo que era vencido pelo Cametá por 1 a 0 àquela altura.

O Castanhal chegou a brincar com a comparação dos golaços. O clube publicou um vídeo com os dois lances nos stories do Instagram.