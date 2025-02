'Gênio' e 'surreal': como Neymar melhorou ambiente do Santos

É um ídolo, né! Dividir o vestiário com ele é surreal, mas, ao mesmo tempo, também preciso entender que é meu trabalho, respeitar a privacidade dele. Mas poxa, quando ele te escolhe no rachão, por exemplo, eu penso: 'o Neymar me escolheu', tá louco (risos). Mas é isso, o grupo está fortalecido. Com a ajuda dos reforços, chegada do Neymar, outras peças, tenho certeza de que vai ser um ano brilhante para nós.

Já o técnico Pedro Caixinha elogiou o comprometimento do craque e, principalmente, a capacidade dele em elevar o nível, não só do Santos, como também imaginando o nível da Seleção Brasileira.

Neymar é um gênio do futebol, mas é uma pessoa muito humilde, de fácil relacionamento, quer ganhar, quer competir. Fizemos dele uma causa. A causa Santos. Temos que dar tudo para que ele seja feliz, para que ele esqueça os últimos dois anos e que seja uma causa Brasil para 2026. Ele tem isso na cabeça. Ele quer recuperar sua felicidade, seu bom futebol e ajudar o Brasil em sua última Copa, possivelmente.

Outro que já falou publicamente sobre o craque é Guilherme. O camisa 11 é considerado um dos jogadores mais próximos de Neymar no grupo do Santos, e sempre que possível, exalta o jogador. Em entrevista recente ao Jogo Aberto, da Band, o "Amado" falou sobre a fácil convivência.

É um grupo que já era muito bom, muito unido. Esse ano continua unido, com jogadores que chegaram e entenderam a filosofia, e o Ney chega com um brilho diferente. Ele carrega uma alegria que... Eu falo com meus familiares, meus amigos, a gente se sente até constrangido, porque ele é um ídolo do clube, ídolo nosso, e ele tem um carisma, uma alegria contagiante todo dia e isso ajuda dentro de campo.

