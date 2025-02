Cartões e mais: tudo que você precisa saber sobre a fase final do Paulistão

A fase final do Campeonato Paulista inicia neste fim de semana, e traz mudanças tanto no sistema de disputa quanto para listas de jogadores inscritos e até suspensões por cartões amarelos. E o UOL detalha as principais novidades para o mata-mata do Estadual.

Reunião define datas das quartas

A Federação Paulista anunciará na tarde desta segunda-feira (24) as datas e horários dos confrontos pelas quartas de final. Os mandos de campo serão dos primeiros colocado de cada um dos quatro grupos — Corinthians, Santos, São Paulo e São Bernardo.

O regulamento da competição prevê que, nas quartas de final, apenas dois clubes da capital poderão jogar na cidade: "Classificando-se para a fase quartas de final mais de 2 clubes da cidade de São Paulo, somente os dois clubes melhor classificados na primeira fase da competição, terão o direito de jogar na cidade de São Paulo. Os clubes remanescentes, somente poderão jogar no município com a autorização da Polícia Militar do Estado de São Paulo", diz o Artigo 6 § 1º do Regulamento do Paulistão 2025.