Corinthians avança por lateral argentino e aguarda rescisão com o Getafe

O Corinthians avançou na negociação com Fabrizio Angileri, lateral esquerdo. As conversas com o atleta haviam esfriado na última semana, mas agora caminham para um acerto próximo.

O que aconteceu

O Timão fez uma nova investida pelo jogador argentino, que está há nove meses sem atuar no Getafe, da Espanha. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo UOL.

A diretoria corintiana se reuniu com representantes do atleta no fim de semana, a fim de retomar as negociações.