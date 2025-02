'Está se divertindo': jornais se derretem com golaço de Neymar pelo Santos

Neymar foi protagonista na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira no último domingo (23), pelo Campeonato Paulista. O camisa 10 deu duas assistências, anotou um golaço olímpico e encantou a imprensa europeia.

As reações dos jornais ao gol olímpico de Neymar

Que meia hora Neymar Junior nos proporcionou com o Santos. Neymar marcou um gol espetacular de escanteio aos 27 minutos, deixando o placar em 0 a 2. Antes e depois, Ney deu assistências para os gols de Tiquinho. Trecho do Marca, da Espanha