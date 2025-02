'Esperamos seguir com Zubeldía até o fim do ano', diz diretor do São Paulo

Fernando Diniz. "Acho um desrespeito com o Fernando Diniz, profissional seríssimo. Tenho convicção que nunca faria uma reunião com um time que tem um técnico empregado. Da nossa parte, a mesma situação. Não é ético falar com outro treinador enquanto tem um treinador empregado. Acho o Fernando Diniz um grande treinador. Trabalhou com a gente no começo e acho que evoluiu como treinador, mas neste momento não há nada. Temos um treinador que é o Zubeldía, que confiamos e pretendemos continuar".

Apesar da negativa de Belmonte, o São Paulo, por intermédio de outras lideranças, sondou o técnico Fernando Diniz via seus representantes. A conversa foi superficial e tratou de uma possibilidade futura, para o caso de Zubeldía ser demitido.

Zubeldía corre riscos reais de ser demitido caso não avance para as semifinais. A definição, porém, vai passar também pelo desempenho do Tricolor no jogo.

Uma ala da diretoria fala em manter Zubeldía mesmo diante de uma possível eliminação. Apesar do nome de Diniz já ter sido sondado, não há um favorito ao cargo, sobretudo diante da enorme rejeição do torcedor pelo nome do treinador que deixou recentemente o Cruzeiro.