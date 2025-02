'Cowboy' Textor vê Lyon perder e Botafogo repetir pior campanha no Carioca

John Textor até viralizou, mas terminou o fim de semana com um gosto amargo. Vestido com um chapéu de cowboy para provocar o presidente do PSG, ele viu o Lyon ser derrotado por 3 a 2 no clássico francês e ainda terminou o dia com um revés do Botafogo por 1 a 0 para o Vasco, que decretou a eliminação do alvinegro no Campeonato Carioca, deixando-o de fora até mesmo da Taça Rio e igualando a pior campanha da história do clube no Estadual.

O que aconteceu

O chapéu de cowboy foi uma alfinetada ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Durante a semana, o jornal "L'Equipe' divulgou um áudio com uma ríspida discussão entre eles durante uma reunião entre os clubes do país, ano passado, sobre os direitos de transmissão da Ligue 1, o campeonato nacional.

Al-Khelaifi mandou Textor calar a boca e o chamou de "cowboy": "John (Textor), cala a boca, você não entende nada. Você é um cowboy que veio não sei de onde e vem falar conosco".