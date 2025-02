Angileri chega ao Brasil para fechar com Corinthians; contrato é de um ano

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, acertado com o Corinthians por empréstimo junto ao Getafe, da Espanha, já está no Brasil para fazer exames médicos antes de assinar com o alvinegro.

O que aconteceu

O argentino de 30 anos desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (24). Ele passou por alguns exames médicos logo depois da viagem.

O contrato entre Angileri e Corinthians terá validade de um ano e há opção de compra. O jogador estava encostado no elenco do Getafe e, depois de um período de nove meses sem entrar em campo, será cedido por empréstimo por não fazer parte dos planos do técnico José Bordalás.