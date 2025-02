Como a liga saudita quer fisgar o torcedor brasileiro, mesmo sem Neymar

Quais os números? "Na última temporada, nossos canais viram um aumento de 6,72 milhões de seguidores, um enorme aumento de 141% em relação à temporada anterior. No total, nossas plataformas de mídia social acumularam mais de 11 milhões de seguidores, expandindo significativamente nosso alcance digital. Isso naturalmente teve um impacto na visibilidade, com o total de impressões em todas as plataformas de mídia social alcançando 1,5 bilhão — um aumento de 315% em comparação com a temporada 2022/23".

E por que a liga fez os contatos com os clubes brasileiros?

"Estamos ansiosos para obter insights mais profundos sobre a cultura única e apaixonada do futebol no Brasil, por isso, encontros com figuras influentes dos principais clubes são importantes. Entender como os fãs brasileiros se relacionam com seus clubes e com o esporte nos ajudará a nos conectar melhor com eles e a melhorar ainda mais o apelo da liga. Também aprendemos mais sobre as estratégias de engajamento dos fãs, que ajudaram esses clubes a construir grandes e leais seguidores. Essas visitas também nos permitem desenvolver relacionamentos mais próximos com figuras chave dentro do futebol brasileiro, o que só levará a uma colaboração maior e mais eficiente", pontuou Mohammed Basrawi.

Executivos da Liga Saudita em encontro com dirigentes do Flamengo no Maracanã Imagem: Divulgação/Flamengo

Por que os torcedores brasileiros são importantes?

"Atualmente, temos 26 jogadores brasileiros na primeira divisão, desde astros estabelecidos a jovens talentos promissores. Isso reflete na importância contínua do Brasil no desenvolvimento e crescimento da nossa liga. Fora da região do Oriente Médio e Norte da África, a audiência da Liga Saudita no Brasil está entre as maiores ao redor do mundo".