Nem sempre os melhores passam: a classificação final do Paulista

A primeira fase do Campeonato Paulista terminou, e teve time que ficou entre os quatro melhores na classificação geral, mas não avançou ao mata-mata. A Ponte Preta superou pontuações de São Paulo e Santos, mas terminou na terceira colocação do Grupo D e acabou fora das quartas de final.

O que aconteceu

O Corinthians liderou o Grupo A, a classificação geral e é o time que mais venceu no Estadual até então. O Alvinegro conquistou 27 pontos, com oito triunfos, três empates e uma derrota. Além disso, foram 20 gols marcados e 13 sofridos.

São Bernardo, Palmeiras, e a eliminada Ponte Preta completam o G4. A derrota para o Red Bull Bragantino na última rodada — somado ao triunfo do time de Abel Ferreira — tirou a equipe de Campinas do mata-mata do Estadual.