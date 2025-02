Árbitro diz como anulou gol após apito final; clube tenta impugnar partida

A disputa do clube no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) é para manter o resultado de 1 a 0 -- que o daria a classificação às quartas de final do Catarinense.

A Federação Catarinense considerou que a anulação seguiu a regra, porque o árbitro disse ter mudado a decisão antes de deixar o campo de jogo.

Bráulio está mantido na escala da CBF para atuar na Copa do Brasil nesta semana. Ele apita nesta terça-feira (25) o duelo entre Pouso Alegre (MG) e Athletico-PR, pela primeira fase da competição.

A visão sobre a Regra 5

A discussão neste caso do Catarinense envolve a interpretação da Regra 5 do futebol.