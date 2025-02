Corinthians: António relata crise entre elenco e diretoria por atrasados

Corinthians nega

Procurado pelo UOL, o Corinthians negou que António Oliveira chegou a conversar com Augusto Melo sobre as pendências de pagamento dos salários dos jogadores — o mandatário resolveu direto com os envolvidos. O clube não comentou o suposto desejo dos atletas de não concentrar.

O Presidente Augusto Melo nunca teve nenhuma conversa sobre salários com o ex-treinador da equipe, António Oliveira. Todas as tratativas do mandatário sobre esse tema eram com os atletas. Inclusive, os jogadores confiaram na diretoria e todas as pendências foram concluídas. Corinthians, ao UOL

António diz que foi mais que técnico

O técnico português detalhou o dia a dia conturbado durante sua passagem pelo Corinthians. Segundo ele, sua atuação foi além das quatro linhas.