Herói que deu a vaga no Paulista ao Palmeiras quase não ficou no clube

O meia também se despedia do futebol de base. O então camisa 10 já tinha 20 anos, completados em abril do ano passado, e não poderia mais defender o sub-20 alviverde.

O jogador, porém, chamou a atenção de Abel durante a Copinha e ganhou uma chance no elenco profissional. Allan fez duas partidas pela competição, ainda pela primeira fase, com duas assistências e, em menos de 10 dias, já fazia sua estreia no Campeonato Paulista.

Allan rapidamente virou um nome certo na lista de substituições de Abel e foi elogiado pelo treinador após o jogo contra o Santos. O português destacou a versatilidade do meio-campista e afirmou que o camisa 40 é "muito bem constituído".

Gosto muito dele [Allan]. É outro jogador que observamos há muito tempo, esteve conosco ano passado. Depois perguntem o que eu lhe disse ano passado. Ainda bem que está conosco, é um menino com muito potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é. Ele é muito bem constituído. É um jogador com características muito interessantes. Pode jogar como segundo volante, meia-atacante ou ponta, como jogou na equipe B. É um miúdo que se esforça e treina muito Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Allan se tornou, ao lado de Thalys, o integrante do quinteto da base com mais jogos na temporada. A dupla disputou nove partidas, contra oito de Luighi e uma de Figueiredo.

E o meio-campista coroou sua chegada ao profissional classificando o Palmeiras para as quartas de final do Paulistão. Allan marcou o terceiro do alviverde aos 41 minutos do segundo tempo, sacramentando a vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol e, de quebra, a vaga na próxima fase.