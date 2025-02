Zubeldía escala São Paulo misto e com três zagueiros contra São Bernardo

Igor Vinícius, Alan Franco, Luciano e Calleri, habituais titulares, começam no banco de reservas. Alisson e Enzo Díaz, preservados, não ficam nem como opção.

Classificação e jogos Paulista

O São Paulo lidera o grupo C com 16 pontos, mas o Novorizontino tem 15 e pode tomar a posição nesta rodada. Quem terminar na frente terá a vantagem de ser mandante no jogo das quartas de final entre as duas equipes.

Zubeldía cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e volta ao banco de reservas neste domingo. O Tricolor tem cinco pendurados com dois amarelos: Rafael, Sabino, Alan Franco, Calleri e André Silva.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.