Zubeldía aceita críticas pelo desempenho do São Paulo: 'São justas'

Pressão normal no cargo. "Essa pressão de fora para dentro é normal, não temos que nos vitimizar. Não ganhávamos a cinco jogos. Temos que fazer autocrítica, corrigir, diagnosticar. É uma situação que sempre acontece no futebol, ainda mais em uma equipe grande. O mais importante é que classificamos, esperávamos ter feito isso antes. As coisas acontecem por algum motivo. Isso vai nos ajudar a crescer como equipe, sem dúvidas".

Jogadores puxando a responsabilidade

É um grupo de trabalho. Temos os diretores de um lado, os jogadores, nós da comissão... Todos trabalhamos para deixar os torcedores contentes. Acontece que quando há uma sequência negativa, eu considero que se jogarmos mal três ou quatro partidas, não quero cair na facilidade de dizer que isso é só de atitude. O que mais podemos ver é se estamos correndo em campo bem, o que está faltando, o que os adversários te apresentam, como controlar... As características do Paulista são diferentes das do Brasileiro. Mas alguns jogadores, como por exemplo o camisa 7 da Ponte Preta que está em um nível em que pode eliminar qualquer zagueiro. Se não preparamos taticamente o jogo, sofremos. E eu creio, aí vem a autocrítica, que vários jogos não o fizemos bem, não foi de atitude. Pode ser que no último jogo, que eles sentiram que não tiveram resposta (à partida). E está bem que falem entre eles, que o grupo tenha autocrítica, gosto disso, o que não gosto é que nos escondamos atrás da autocrítica deles. Se eu digo, taticamente estamos correndo bem pelo campo, temos que falar e trabalhar. Não é difícil fazer isso. Estamos aqui para corrigir. Podemos pensar que no mata-mata começa outra história, sim, é um jogo só. Temos que estar bem taticamente e com atitude. Sempre estivemos juntos no São Paulo, na boa fase e na má, mesmo com erros.

André Silva

Em uma equipe grande, há jogadores que com rendimento vão ganhando respeito de todos. O respeito que Calleri ganhou foi pelo que fez dentro do campo também. André tem tido muitas oportunidades e ele sabe que é um jogador importante. Muitos falam sobre Ryan e pediam ele ao invés de André Silva. E o que eu fiz? Coloquei Ryan ou André? André. Estão bem os dois, Calleri e André.