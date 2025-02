Vice-artilheiro do Italiano desmaia em campo e preocupa Fiorentina

Além da derrota deste domingo (23), para o Hellas Verona, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina teve mais um fator para se preocupar, envolvendo sua principal estrela na temporada.

O que aconteceu

Durante a partida, aos 15 do segundo tempo, o atacante Moise Kean, de 24 anos, sofreu um choque de cabeça com um defensor do Verona, que cortou o seu supercílio; Ao continuar na partida, porém, teve um princípio de desmaio e caiu no gramado;

Apesar de imobilizado na maca, o atacante da Fiorentina recobrou a consciência e saiu de maneira estável, e logo, foi transportado de ambulância para o hospital por precaução;