Vasco bate Botafogo, vai às semis e tira rival até de torneio de consolação

A decisão de não tentar efeito suspensivo envolveu também Alexander Barboza. Por isso, o zagueiro Jair estreou tendo como parceiro o jovem volante Newton, improvisado na linha defensiva.

Confronto direto faz a diferença

O clássico foi relativamente tranquilo para o Vasco. Controlou bem defensivamente no meio-campo e levou perigo no ataque municiado por Rayan, Coutinho e Zucarello. Tchê Tchê também fez um bom jogo contra o ex-time.

No segundo tempo, por exemplo, John fez grande defesa na cabeçada de Lucas Freitas.

Mas ao mesmo tempo, o Vasco via seu destino nas semifinais mudar por causa do que acontecia no Fluminense x Bangu, no Maracanã.

Como o Fluminense fez 3 a 2, e Vasco não foi além do 1 a 0, o time de Carille perdeu o terceiro lugar com base no confronto direto com o Vasco.