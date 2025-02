Última rodada vale muito para o São Paulo, mas pouco para ameaçado Zubeldía

Mais do que apenas a eliminação no Paulista, o desempenho do São Paulo no jogo será analisado e vai pesar na decisão final. Ainda assim, a maior probabilidade é de que Zubeldía seja demitido caso o Novorizontino avance.

A diretoria são-paulina já conversou com representantes do técnico Fernando Diniz para sondar a possibilidade e o interesse do treinador em assumir o Tricolor. Como é de praxe, a diretoria nega qualquer contato e o treinador também afirma que não autoriza ninguém a falar em seu nome.

