Transmissão ao vivo de São Bernardo x São Paulo: veja onde assistir

O São Paulo depende de uma vitória para garantir a liderança do Grupo C. Com 16 pontos, o Tricolor tem apenas um de vantagem sobre o Novorizontino, que encara o Botafogo-SP na rodada final.

Classificação e jogos Paulista

A equipe de Luis Zubeldía vive um momento instável no Estadual e não vence há cinco partidas. Na última rodada, acabou derrotada de virada pela Ponte Preta, por 2 a 1, no Morumbis.

Já o São Bernardo ainda briga pelo posto de melhor campanha geral do Paulistão. Para isso, precisa vencer e torcer por um tropeço do Corinthians diante do Guarani.

São Bernardo x São Paulo -- Campeonato Paulista

Data e hora: 23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Primeiro de Maio, em São Bernardo de Campo (SP)

Primeiro de Maio, em São Bernardo de Campo (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), TNT (TV por assinatura), Max (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).